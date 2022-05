Stadio, Torreira come Vlahovic? A bloccare la permanenza alla Fiorentina le commissioni all’agente

Il Corriere dello Sport parla del futuro di Lucas Torreira. Il riscatto del regista, infatti, sarebbe una delle priorità della società viola, alla luce della stagione di alto profilo dell’uruguaiano e dell’importanza per il gioco di Italiano. A rallentare le trattative, però, ci sono alcuni cavilli di natura burocratica. Nello specifico, a mancare sarebbe l’accordo economico sulle commissioni da corrispondere a Pablo Bentancur, agente del giocatore. Sempre secondo il quotidiano comunque, la volontà di Torreira di voler restare a Firenze potrebbe essere decisiva per portare in porto la trattativa