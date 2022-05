Architetto nuovo Franchi: “La Fiesole attaccata al campo, ci sarà un tifo incredibile e sarà più comodo”

Stadio ha intervistato David Hirsch, capo progettista per ‘Arup Italia’ nel restauro dello stadio Franchi. Questi i concetti principali che ha voluto esprimere:

“La Fiesole avrà un effetto arena, con posti molto vicini al campo. Alzeremo la curva e la avvicineranno al terreno di gioco. Immaginiamoci cosa accadrà con le curve più vicine al campo. Un muro viola. Un’esperienza totale: con l’inserimento di una serie di enormi schermi, sul retro delle nuove gradinate, per godersi il prima e dopo gara. Sulla copertura? La copertura ospiterà pannelli fotovoltaici. Opteremo per un materiale di alta tecnologia, avrà le sembianze di un grande vetro: questa struttura si adagerà sul resto dello stadio. La copertura fotovoltaica produrrà energia per il quartiere. E vedo questo tetto come una doppia protezione: riparerà gli spettatori dagli eventi atmosferici, ma pure il monumento stesso. Sui seggiolini? Più grandi di quelle attuali e questo era già stato chiarito. Ma sostituiremo i seggiolini esistenti con alcuni reclinabili, in modo da creare maggiore spazio e dare più confort”.

NUOVI PROBLEMI PER ODRIOZOLA, LA FIORENTINA GUARDA IN OLANDA