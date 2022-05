Stadio, ingaggio di Odriozola troppo alto per la Fiorentina. I viola vogliono Geertruida del Feyenoord

Il Corriere dello Sport fa il punto sul terzino destro della Fiorentina per la prossima stagione. La trattativa con il Real Madrid per rinnovare il prestito o un accordo a titolo definitivo per Odriozola si è arenata. A frenare il tutto è l’alto ingaggio del giocatore che in Spagna sfiorava i 4 milioni annui. Nella stagione corrente sono stati gli spagnoli a contribuire al suo stipendio, ma non pare esserci la volontà di fare lo stesso bonus nella prossima.