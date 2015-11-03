Notizie Geertruida Fiorentina

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Ceccarini: "Incontro di mercato in casa Fiorentina, piacciono Senesi e Geertruida del Feyenoord"

26 maggio 2022 17:22

Stadio, ingaggio di Odriozola troppo alto per la Fiorentina. I viola vogliono Geertruida del Feyenoord

12 maggio 2022 12:03

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