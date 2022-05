Vlahovic non accetta la sconfitta in Coppa Italia, il serbo si strappa infuriato la medaglia dal collo

Una brutta scena quella offerta ieri sera dall’ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. Dopo la premiazione per il secondo punto, molto arrabbiato per la sconfitta 4-2 della sua squadra, il serbo si è strappato con forza la medaglia del secondo posto. Un gesto veramente brutto e inopportuno, che non dà certamente un buon esempio a tutti i bambini e gli sportivi che si stavano gustando la premiazione dell’evento. Un vero peccato al termine di una partita ben giocata da entrambe le squadre, e in cui l’ex viola aveva segnato anche una rete.

SCANDALO IN ECCELLENZA TOSCANA