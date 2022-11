Bodo, AEK, Ludogorets, Braga, Tiraspol, Qarabag e Trabzonspor le possibili avversarie della Fiorentina

Fiorentina seconda in classifica nel proprio girone di Conference League, punita dalla differenza reti negli scontri diretti contro il Basaksehir. Il destino delle secondo classificate nei gironi di Conference obbliga quest’ultime ad affrontare le retrocesse dall’Europa League, ovvero quelle squadre che si sono classificate al terzo posto nei propri gironi. Tra queste c’è anche la Lazio che però agli spareggi non potrà essere un avversario per la Fiorentina perchè si tratta di una squadra dello stesso paese. Dunque nell’urna, la squadra viola incontrerà una tra queste avversarie:

Bodo Glimt, AEK Larnaca, Ludogorets, Braga, S.Tiraspol, Qarabag e Trabzonspor

Andata che si giocherà in trasferta per la Fiorentina il 16 febbraio, ritorno invece fissato una settimana più tardi, allo stadio Franchi di Firenze, il 23 febbraio. Per scoprire chi sarà tra questi l’avversario della Fiorentina bisognerà aspettare il sorteggio di lunedi 7 novembre che sarà trasmesso in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina oppure anche in diretta su Labaro Viola

LE PAROLE DI VINCENZO ITALIANO