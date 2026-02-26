26 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:23

Fiorentina, domani il sorteggio di Nyon: Strasburgo o Rakow sulla strada viola agli ottavi

Redazione

26 Febbraio · 22:11

Dopo i brividi di stasera, i viola attendono di conoscere l’avversaria degli ottavi in programma il 12 e 19 marzo. Ritorno in trasferta

La Fiorentina conquista il pass per gli ottavi di Conference League al termine di una sfida carica di tensione contro lo Jagiellonia. Al Franchi termina 4-2 per i polacchi, ma il pesante 3-0 inflitto dai viola nella gara d’andata si rivela decisivo per il passaggio del turno. Nonostante la sconfitta nel ritorno, la formazione guidata da Vanoli riesce dunque a proseguire il proprio percorso europeo.

Adesso l’attenzione si sposta tutta su Nyon, dove domani alle ore 14 andrà in scena il sorteggio della fase a eliminazione diretta. La Fiorentina scoprirà quale sarà la sua prossima avversaria, con Strasburgo(FRA) e Rakow(POL) come possibili rivali negli ottavi. L’urna definirà inoltre l’intero tabellone, delineando anche eventuali incroci nei quarti di finale, nelle semifinali e nell’atto conclusivo del torneo.

Le otto squadre qualificate dai playoff, tra cui i viola, si uniranno alle prime otto classificate della fase campionato, che entreranno nel sorteggio come teste di serie. La Fiorentina non rientra tra queste e, di conseguenza, disputerà la gara di ritorno degli ottavi lontano da Firenze. Le sfide sono in programma il 12 e il 19 marzo.

