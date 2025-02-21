Sarà Fiorentina-Panathinaikos. Andata il 6 marzo in trasferta, ritorno il 13 a Firenze

I viola di Palladino, già finalisti delle ultime due edizioni, hanno scoperto il loro avversario in questo nuovo cammino

A Nyon si sono tenuti i sorteggi per gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Conference, insieme a quelli di Champions ed Europa League, che hanno visto i viola di Palladino protagonisti alla ricerca della terza finale successiva con la speranza di poter vincere finalmente la coppa dopo le due cocenti delusioni passate. Infatti, i gigliati, già qualificati di diritto dopo il girone chiuso al terzo posto dietro Chelsea e Vitoria, hanno pescato i greci del Panathinaikos con andata in trasferta il 6 marzo prossimo e ritorno il 13 al Franchi.