Iachini ricorda Commisso: “Il Presidente si rivedeva in me. Era sempre presente e sorridente con tutti”

Parla così Beppe lachini ai canali ufficiali della Fiorentina dal Duomo, per la messa in ricordo di Commisso: “I ricordi sono tanti, abbiamo vissuto un’esperienza bella e importante. La Fiorentina era in una situazione difficile quando mi ha chiamato, terz’ultimi, abbiamo fatto una bella cavalcata. In un anno difficile come quello del Covid. Tanti ricordi vissuti insieme, cene, vittorie festeggiate. Una grandissima persona, un grande presidente che voleva bene alla Fiorentina e a Firenze. Lo ha dimostrato con quello che ha fatto. Avrebbe voluto fare tanto ancora, gli saremo sempre vicini. Era un uomo dal grande spessore umаno.”

Iachini inoltre cita un suo bel ricordo: “Dopo 15 giorni di lavoro, mi diceva: “Beppe, sei come me, un lavoratore, una persona seria e straordinaria”. Mi diceva che si rivedeva in me, nello spirito,nell’attaccamento. Ha sempre avuto belle parole nei miei confronti, che porto del cuore. Lo ringrazieremo per sempre”.