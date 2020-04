Come riporta la Fiorentina sui propri profili social, lo stadio che prende il nome di Rocco Commisso, presidente gigliato, si trasforma e diventerà presto un ospedale provvisorio per la lotta al coronavirus. Una struttura di 92mila metri quadri totali. Il Covid-19 sta dilagando anche negli Stati Uniti, dove i casi aumentano di giorno in giorno, con New York la città maggiormente colpita