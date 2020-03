Queste le parole rilasciate dal Presidente della Fiorentina Rocco Commisso in collegamento con Rudolph Giuliani, ex sindaco di New York: “Dovevo tornare a Firenze come faccio regolarmente da quando ho acquistato il club ma poi il Paese è diventato l’epicentro europeo dell’emergenza Coronavirus e sono rimasto bloccato a New York. Siamo andati ad Udine senza giocare, poi una settimana dopo ci siamo tornati. In America questo virus è diventato una seria preoccupazione poche settimane fa. La Fiorentina tra calciatori, staff e compagne ha avuto 12 contagiati. Negli Stati Uniti ci sono tante persone di più rispetto in Italia, spero non si espanda il virus. Con la raccolta fondi “Forza e Cuore” abbiamo voluto subito aiutare Firenze, abbiamo raggiunto una bella cifra, se volete potete farlo anche voi per aiutare gli ospedali di Firenze e dell’Italia”. Ecco l’intervento di Giuliani: “I miei genitori hanno vissuto a lungo a Pistoia, invito tutti ad aiutare con la raccolta fondi del presidente viola, il popolo fiorentino ed italiano è magnifico, dobbiamo aiutarli”.