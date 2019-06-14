FOTO, Montella, Commisso e Joe Barone a New York, ecco l'incontro tra allenatore e proprietà viola

A New York in questi momenti sta andando in scena un incontro tra Vincenzo Montella, Rocco Commisso e Joe Barone. Dopo la conferma del tecnico viola alla guida della Fiorentina arrivata nella giornata...

A New York in questi momenti sta andando in scena un incontro tra Vincenzo Montella, Rocco Commisso e Joe Barone. Dopo la conferma del tecnico viola alla guida della Fiorentina arrivata nella giornata di ieri, adesso il giornalista della Gazzetta dello Sport Massimo Lopez Pegna ha immortalato il momento in un noto albergo della città statunitense