Mediacom ancora in crescita: 97° trimestre in attivo. Commisso: “Orgoglioso dei miei dipendenti”

“Il primo trimestre del 2021 ha segnato un altro periodo operativo eccezionale per Mediacom” ha dichiarato Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. Il comunicato pubblicato oggi dall’azienda mostra i ricavi di questo trimestre, il 97° consecutivo in crescita. Si parla di 550 milioni di dollari di ricavi, cresciuti del 5,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. Anche le notizie sull’indebitamento sono buone: il debito ammonta a oltre 1,5 miliardi di dollari, ma si è registrata una riduzione di più di 500 milioni rispetto al 31 marzo 2020.

“La crisi causata dal COVID ha rappresentato uno dei periodi più complicati, dal punto di vista operativo, nella storia di Mediacom”, afferma Commisso nel comunicato, ringraziando i suoi dipendenti per il grande lavoro svolto in questo periodo di emergenza sanitaria: “Sono orgoglioso che il contributo di tutti i nostri dipendenti sia stato riconosciuto da numerose organizzazioni, tra cui Deloitte e il Wall Street Journal, che di recente ha assegnato a Mediacom il riconoscimento di “US Best Managed Company” per il 2021″.

Mediacom Communications Corporation è il quinto operatore via cavo negli Stati Uniti e il principale fornitore di banda larga gigabit per i mercati più piccoli, in particolar modo negli Stati Uniti d’America medio-occidentali (Midwest) e sud-orientali (Southeast). Tramite la sua rete multi-fibra, Mediacom fornisce dati e servizi video e telefonici ad alta velocità ad oltre 1,4 milioni di famiglie e aziende in 22 stati. L’azienda offre soluzioni a banda larga scalabili a clienti commerciali e del settore pubblico di tutte le dimensioni, tramite Mediacom Business, e vende servizi pubblicitari e di produzione con il marchio OnMedia.

LEGGI ANCHE: LEZIONE DI FRIEDKIN A COMMISSO. SARRI PUO’ ESSERE LA RISPOSTA