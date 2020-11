CorSport, Commisso ed i tre allenatori da pagare: Montella, Iachini ed ora Prandelli

E meno male che la Mediacom non è la Fiorentina. Perchè alla Mediacom, ricorda sempre Commisso, lui non ha mai licenziato nessuno. Alla Fiorentina, invece, ha già fatto saltare due allenatori in meno di un anno. Così ora saranno tre i tecnici da pagare nei prossimi mesi. Montella, Iachini e Prandelli. Ma, sempre come ricorda Commisso, i soldi non sono un problema. Il problema è questo vuoto tecnico che la Fiorentina non è capace di riempire. Lo scrive il Corriere dello Sport.

