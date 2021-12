La Fiorentina ha il secondo sponsor che paga di più in A , Commisso “sgancia” 26 milioni

Calcioefinanza ha aggiornata la classifica degli sponsor sulla maglietta che pagano di più in Serie A. La Juventus si conferma al primo posto nella classifica complessiva per quanto riguarda gli sponsor, con 57 milioni di euro più bonus. Insegue la Fiorentina, con 26,2 milioni di euro, quasi tutti coperti dalla Mediacom di Commisso. Segno del grande sforzo che sta facendo la proprietà per tenere la squadra a un livello competitivo, visto anche gli scarsi ricavi

INTANTO RETROSCENA SULL’ARRIVO DI NICOLAS GONZALEZ