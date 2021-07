Calcio e Finanza, Fiorentina 2ª per il main sponsor, grazie a Mediacom incassati 25 milioni

Al secondo posto c’è la Fiorentina di Commisso, che grazie all’azienda del patron Commisso, Mediacom, ha incassato 25 milioni di euro nell’ultima stagione per la sponsorizzazione della maglia. Soldi che arrivano dal colosso statunitense della tv via cavo, come forma di sostegno dell’azionista intervenuto per coprire le spese di gestione del club.