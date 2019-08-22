ACF, domani doppia conferenza stampa. Alle 12 Montella, alle 16.30 nuovi Principal Sponsor
ACF Fiorentina informa che domani, venerdì 23 agosto, alle ore 12:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Vincenzo...
A cura di Redazione Labaroviola
22 agosto 2019 13:52
ACF Fiorentina informa che domani, venerdì 23 agosto, alle ore 12:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Vincenzo Montella. Sempre domani, alle 16:30, ci sarà la conferenza stampa di presentazione dei nuovi Principal Sponsor della Fiorentina per la stagione 2019/20, Mediacom Communications Corporation, Prima.it ed Estra. Al termine della conferenza del pomeriggio ci sarà un rinfresco per la stampa presente
Fonte: Violachannel