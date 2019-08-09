Sarà Mediacom il main sponsor della Fiorentina. Barone: "Tanti soldi nelle casse del club"

Sara Mediacom il main sponsor della Fiorentina per la prossima stagione. Ad annunciarlo è stato Joe Barone in conferenza stampa. Queste le sue parole:"Mediacom apparirà sulle maglie della Fiorentina....

Sara Mediacom il main sponsor della Fiorentina per la prossima stagione. Ad annunciarlo è stato Joe Barone in conferenza stampa. Queste le sue parole:

"Mediacom apparirà sulle maglie della Fiorentina. Commisso vuole investire sulla squadra e su Firenze rafforzando il legame con gli Stati Uniti. Questo accordo porterà tanti soldi nella casse della società"

Anche Rocco Commisso, tramite Barone, ha parlato del nuovo accordo: “Credo fortemente nell’immagine di Firenze e della Fiorentina. Grazie a Mediacom, il Made in Florence sarà internazionale. Questo legame rafforza sia il Made in Florence che Mediacom”.

Foto: Stefano Borgi