Mediacom conta più di 50.000 abbonati ed è in pole nella prossima rivoluzione della velocità di internet

Mediacom Communications ha annunciato nella giornata di oggi che è la società conta più di 50.000 clienti combinati tra residenziali e commerciali che si abbonano alle sue offerte di servizi internet...

Mediacom Communications ha annunciato nella giornata di oggi che è la società conta più di 50.000 clienti combinati tra residenziali e commerciali che si abbonano alle sue offerte di servizi internet da 1 Giga (1000 megabyte al secondo). Mediacom parte da una base di 1,4 milioni di famiglie servite. Essa nel 2017 ha iniziato a lanciare servizi internet come parte di un'aggressiva strategia di investimento di capitale di 3 anni da $ 1 miliardo. Alla fine del medesimo anno la compagnia è diventata la prima via cavo degli Stati Uniti a lanciare internet a 1 Giga attraverso la sua rete nazionale. All'inizio di questo 2019 Mediacom si è unita a NCTA The Internet & Television Association, CableLabs e altri partner del settore per annunciare dei piani di espansione oltre e attuali offerte gigabit a una piattaforma 10G più potente. Il prossimo grande progresso nella banda larga, il 10G combinerà una maggiore capacità e una minore latenza con velocità simmetriche di 10 Gigabit al secondo. Con le prove sul campo previste per il 2020, Mediacom si posiziona ancora una volta in prima linea nella prossima rivoluzione della velocità di internet.