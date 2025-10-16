Ricavi da main sponsor: Milan ed Inter in testa, la Fiorentina è quarta con 25 milioni a stagione

Altro tema molto interessante è quello dei ricavi dai main sponsor di cui i club italiani possono vantarsi. Secondo i dati dei bilanci ufficiali delle società e de La Gazzetta dello Sport, al primo post in questa speciale classifica c’è il Milan, con Inter e Juventus a completare il podio. Quarta piazza per la Fiorentina, quinto invece il Sassuolo.
Come specifica CalcioeFinanza.it, Juventus, Fiorentina, Sassuolo, Bologna e Cremonese hanno sponsor considerati come “parti correlate”.
Di seguito la classifica completa:
1. Milan – Emirates: 30 milioni di euro a stagione (35 milioni dal 2026/27)
2. Inter – Betsson: 30 milioni di euro a stagione
3. Juventus – Jeep e Visit Detroit: 28/30 milioni di euro a stagione
4. Fiorentina – Mediacom: 25 milioni di euro a stagione
5. Sassuolo – Mapei: 18 milioni di euro a stagione
6. Napoli – MSC: 9 milioni di euro a stagione
7. Atalanta – Lete: 5 milioni di euro a stagione
8. Cagliari – Regione Sardegna e Doppio Malto: 3,6 milioni di euro a stagione
9. Bologna – Saputo: 3 milioni di euro a stagione
10. Torino – Suzuki: 2,35 milioni di euro a stagione
11. Parma – Prometeon: 1,5 milioni di euro a stagione
12. Udinese – Bluenergy: 1,5 milioni di euro a stagione
13. Genoa – Pulsee: 1,2 milioni di euro a stagione
14. Como – Uber: 1 milione di euro a stagione
15. Lecce – Deghi: 1 milione di euro a stagione
16. Hellas Verona – Aircash: 1 milione di euro a stagione
17. Pisa – Cetilar : 0,7 milioni di euro a stagione
18. Cremonese – Iltainox: n.d.
19. Lazio – nessun main sponsor
20. Roma – nessun main sponsor