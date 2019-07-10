Mediacom, l’azienda di Commisso, sarà sponsor viola negli USA. Ma per l'Italia...
Secondo quello che riporta Stadio, Mediacom, quinta negli Stati Uniti per fatturato, dovrebbe sponsorizzare la Fiorentina nella tournée americana. Il brand di Commisso potrebbe diventare anche lo spon...
Secondo quello che riporta Stadio, Mediacom, quinta negli Stati Uniti per fatturato, dovrebbe sponsorizzare la Fiorentina nella tournée americana. Il brand di Commisso potrebbe diventare anche lo sponsor in campionato, ma non potrà “drogare” il bilancio, sponsorizzando per decine di milioni la Fiorentina e aggirando i vincoli del Fair Play Finanziario che mettono in rapporto gli investimenti al fatturato reale. Il marchio al momento può avere sponsorizzazioni massimo 5 milioni a stagione, non abbastanza per parlare di svolta. Il ritorno in Europa, in tempi brevi, è considerato una fondamentale necessità