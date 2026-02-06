Joseph Commisso raddoppia, nominato Presidente e Direttore Generale di Mediacom

Joseph Commisso, recentemente nominato presidente della Fiorentina, amplia ulteriormente il proprio ruolo manageriale assumendo la guida di Mediacom Communications. L’azienda statunitense di telecomunicazioni, fondata dal padre Rocco Commisso, lo ha infatti designato come nuovo Presidente e Direttore Generale.

La nomina è stata ufficializzata attraverso un comunicato nel quale Giuseppe Commisso ha espresso il proprio senso di responsabilità e la volontà di dare continuità al percorso dell’azienda. “Sono onorato di guidare Mediacom Communications. Sebbene questa nomina sia stata determinata da circostanze sfortunate, non vedo l’ora di lavorare con il talentuoso personale di Mediacom Communications per fornire un servizio eccellente ai nostri clienti e alle nostre comunità“.

Nel suo intervento, Commisso ha poi ribadito l’impegno a portare avanti i valori e la visione strategica tracciata dal padre, sottolineando l’importanza di una crescita equilibrata in un momento complesso per il settore delle telecomunicazioni. “Insieme perseguiremo una crescita ponderata e sostenibile per la nostra attività, in un momento in cui il nostro settore sta affrontando venti contrari. Intendo continuare a realizzare la visione di mio padre per l’azienda e garantire che Mediacom Communications abbia un futuro brillante”. [Foto Germogli]