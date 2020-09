Il mercato della Fiorentina è bloccato, dopo aver chiuso ormai due settimane fa l’acquisto in entrata di Borja Valero la società viola non ha smesso di lavorare per portare rinforzi a Iachini ma il presidente viola Rocco Commisso ha bloccato tutto, per ora. Il motivo? Le vicenda riguardo il nuovo stadio non ancora risolta e delineata non fa dare al patron viola il via libera per altri investimenti sulla squadra.

Il direttore sportivo Daniele Pradè ha chiuso due colpi, uno di questi è Lucas Torreira, giocatore del quale parliamo da alcune settimane, l’altro è un nome top secret. Per quanto riguarda il regista dell’Arsenal la Fiorentina mantiene una posizione di assoluto vantaggio sulle concorrenti, Atletico Madrid e Torino.

Il club inglese aspetta solo il via libera definitivo all’operazione che ancora non arriva da parte di Commisso. L’Arsenal sta aspettando la Fiorentina ma questa pazienza non potrà esserci all’infinito, se la società viola non sbloccherà presto l’affare, Torreira sarà destinato ad altre squadre.

Il regista uruguaiano è praticamente un promesso sposo della Fiorentina, non fa più parte dell’Arsenal, non scende in campo ma è anch’esso in standby. Non a caso nessun altra squadra sta prendendo il giocatore, nonostante questa situazione da esubero e separato in casa. C’è un accordo di massima tra la società viola e i Gunners, tutte le altre pretendenti per Torreira sono ad aspettare. Ma è chiaro che questa situazione non può durare in eterno.

In questo momento Pradè ha praticamente le mani legate. Solo in caso di cessione di Chiesa, che porterebbe denaro fresco nelle casse viola, le cose potrebbero cambiare, ma per ora la realtà viola racconta di un mercato in entrata praticamente bloccato.

LEGGI ANCHE, SPORT MEDIASET: “ECCO LA PROPOSTA DELLA JUVENTUS ALLA FIORENTINA PER FEDERICO CHIESA”