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Fiorentina-Atalanta sarà visibile in chiaro, ma l'orario della partita fa infuriare i tifosi

La gara della Fiorentina contro l'Atalanta verrà giocata mercoledì 15 gennaio alle ore 15. Orario che vista la ferialità del giorno ha creato una grande polemica, perchè ovviamente molti tifosi per ca...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2019 14:29
Fiorentina-Atalanta sarà visibile in chiaro, ma l'orario della partita fa infuriare i tifosi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La gara della Fiorentina contro l'Atalanta verrà giocata mercoledì 15 gennaio alle ore 15. Orario che vista la ferialità del giorno ha creato una grande polemica, perchè ovviamente molti tifosi per cause lavorative non potranno essere presenti. La gara per fortuna sarà però visibile in chiaro, i tifosi che vorranno guardarla potranno farlo gratuitamente su Rai 2

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