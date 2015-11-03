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Notizie Partite Fiorentina

La Lega adesso si permette anche il lusso di avvisare: "Mi raccomando le gare in contemporanea"

17 maggio 2022 20:30

Gazzetta, I calciatori non vogliono giocare alle 16. Primo slot alle 17.15, poi alle 19.30 e alle 21.45

28 maggio 2020 11:42

Dal 4 maggio il via agli allenamenti soft. Ripresa del campionato? Non ci sono certezze

23 aprile 2020 10:25

Sky Sport, Viceministro Sanità: “O a porte chiuse o niente partite”

04 marzo 2020 01:32

Ore decisive: le partite a porte chiuse rischiano il rinvio perchè sarebbero "un brutto spot"

29 febbraio 2020 11:11

Partite in chiaro? La Rai: "Siamo disponibili anche noi, lo facciamo per l'interesse pubblico"

25 febbraio 2020 20:47

Ministro Sport: "Delle partite verranno disputate a porte chiuse"

25 febbraio 2020 00:48

Figc: in Italia si giocano 1600 partite al giorno su 18mila campi, fatturato da 3,7 miliardi di euro...

06 ottobre 2017 14:54

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