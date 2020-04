Stiamo discutendo di allenamenti scrive La Gazzetta dello Sport, il 4 maggio dovrebbe esserci una ripartenza soft, ma quando si potrà giocare? E soprattutto, siamo sicuri che ci saranno le condizioni per farlo? Non si tratta di un via libera ma le informazioni che filtrano dagli ambienti governativi vanno in una direzione: sì alla ripresa a partire dal 4 maggio, a condizione di allenare in forma individuale e rispettando il distanziamento.

Sì, ma dopo? Il Dpcm non potrà dire sì alle partite, ovviamente. I club stanno cercando di capire, perchè si rischia di radunare i calciatori, ricominciare a farli allenare, per poi non avere certezze sul dopo. Dunque, la prima tappa (allenamenti soft) può partire ma sui temp della seconda (ripresa a pieno regime) e della terza (partite) nessuna certezza. Spadafora l’ha detto, è probabile che non ci saranno novità almeno fino al 10-12 maggio.