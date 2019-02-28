Firenze, sabato arriva il "Panini Tour Up" per i collezionisti delle figurine dei calciatori…

Tappa a Firenze per il “Panini Tour Up! 2019”. L'iniziativa promozionale per il lancio della collezione “Calciatori 2018-2019” dà appuntamento ai fan delle figurine sabato 2 e domenica 3 marzo in Piaz...

Tappa a Firenze per il “Panini Tour Up! 2019”. L'iniziativa promozionale per il lancio della collezione “Calciatori 2018-2019” dà appuntamento ai fan delle figurine sabato 2 e domenica 3 marzo in Piazza Vittorio Veneto (ore 10-19).

Collezionisti piccoli e grandi potranno così darsi appuntamento nel “villaggio” Panini per scambiare le proprie doppie e per partecipare alle “Figuriniadi” misurandosi con giochi a premio come il “Figu Record”, il “Figu Quizzone” e il “Figu-danaio”. In palio, l’“Almanacco Illustrato del Calcio 2019”, zainetti, portachiavi e tante bustine di figurine. Prevista anche l’installazione di una speciale cabina fotografica, in cui sarà possibile scattare una foto ricordo che potrà essere condivisa sui social. Inoltre, coloro che avranno completato interamente l’album potranno accedere all’area esclusiva del “Panini Box”, dove riceveranno uno straordinario kit di regali e il timbro ufficiale “Album Completato’’. Per facilitare la partecipazione, i collezionisti potranno registrarsi online sul sito www.paninitourup.it.

“Siamo lieti di tornare a Firenze per il ‘Panini Tour Up! 2019’, con un percorso che ci vedrà toccare oltre 30 città italiane per incontrare decine di migliaia di appassionati delle figurine ‘Calciatori’ di tutte le età”, ha dichiarato Antonio Allegra, direttore mercato Italia di Panini. “Questa nuova edizione della nostra grande iniziativa itinerante, grazie anche alla rinnovata partnership con il gruppo Intesa Sanpaolo, sarà la più ricca di sempre in termini di iniziative, per dare ai collezionisti Panini un’offerta di intrattenimento ancora più coinvolgente, con un vero e proprio villaggio che nelle tappe in piazza offrirà tante attività con stand dedicati alle sfide ludiche delle “Figuriniadi” e tante attività in grado di divertire tutta la famiglia”.

Fonte: 055firenze.it