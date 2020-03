Queste le parole rilasciate a Radio Bruno dall’ex preparatore atletico del Milan Carlo Pincolini: “La FIGC ha messo la salute avanti a tutto, è una sospensione degli allenamenti normali, è possibile allenarsi in casa, questo periodo quindi si può mantenere una buona condizione generale ed anche una condizione psicologica meno negativa, avendo altre cose durante la giornata può essere utile. Penso che non ci sarà una mini-preparazione quando si ricomincerà. In 10 giorni i calciatori avranno una forma fisica discreta. Per chi è stato colpito da Coronavirus invece dipenderà da cosa diranno i medici, sicuramente un giovane come Cutrone farà meno fatica rispetto a persone di 30/32 anni”.