Il bando Mercafir è stato prorogato al 29 giugno ma nessuno parteciperà. Franchi? Il primo obiettivo di Nardella è far decadere i vincoli che non consentono un suo ammodernamento. Nelle prossime ore però si saprà se verrà accolto o meno l’emendamento previsto nel decreto “Semplificazione”. Nardella pensa anche alla modifica della legge da lui fatta insieme a Lotti che consenta delle compensazioni per facilitare gli investimenti di privati. Lo riporta La Nazione.