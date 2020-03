Ecco altre parole rilasciate da Luca Lotti a TMW Radio:

Per la Fiorentina sarebbe un’occasione persa non avere uno stadio di proprietà con un patron come Rocco Commisso?

“Commisso ha portato tanta positività a Firenze e non solo. È importante se persone dall’estero vengono in Italia per investire. La legge sugli stadi è un grandissimo punto di partenza, se viene sfruttata può dare tanto alla Fiorentina, come già successo a tanti club in Italia. Poi ci sono tante considerazioni da fare, con la società che deve essere libera di scegliere. L’importante è farlo, farlo bene e spiegare perché si fa una cosa. È inutile girare intorno al problema, bisogna dare un’informazione corretta”.

Tuttomercatoweb.com