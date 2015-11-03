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Notizie Legge Sugli Stadi Fiorentina

Nardella: "Legge sugli stadi? Maggiori incentivi, meno fisco, burocrazia più snella e potere ai sindaci"

07 maggio 2020 12:12

Malagò: "Legge sugli stadi? Va cambiata, non ha dato risultati". E la Fiorentina resta in prima linea

27 marzo 2020 14:42

Serie A, danni da 400-600 milioni. Oggi la riunione per snellire l'iter della legge sugli stadi

26 marzo 2020 12:04

Barone in prima linea per modificare la legge sugli stadi: l'obiettivo è accorciare l'iter burocratico

20 marzo 2020 12:02

Lotti: "La legge sugli stadi se viene sfruttata può dare tanto alla Fiorentina. Commisso..."

06 marzo 2020 00:52

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