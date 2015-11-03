Notizie Legge Sugli Stadi Fiorentina

Nardella: "Legge sugli stadi? Maggiori incentivi, meno fisco, burocrazia più snella e potere ai sindaci"
07 maggio 2020 12:12
Malagò: "Legge sugli stadi? Va cambiata, non ha dato risultati". E la Fiorentina resta in prima linea
27 marzo 2020 14:42
Serie A, danni da 400-600 milioni. Oggi la riunione per snellire l'iter della legge sugli stadi
26 marzo 2020 12:04
Barone in prima linea per modificare la legge sugli stadi: l'obiettivo è accorciare l'iter burocratico
20 marzo 2020 12:02
Lotti: "La legge sugli stadi se viene sfruttata può dare tanto alla Fiorentina. Commisso..."
06 marzo 2020 00:52
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