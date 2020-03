Ieri è stato limato il dossier del calcio e, siccome i soldi in arrivo dai diritti tv sono considerati “blindati” e non a rischio, il danno quantificato oscilla tra i 400 e i 600 milioni passando dall’ipotesi di terminare i campionati in ritardo a quella più “pesante” di mancata conclusione della stagione. La Serie A aspetta di vedere quale sarà la posizione che prenderà l’Esecutivo, ma intanto continuerà i suoi lavori: oggi per esempio è in programma una riunione del tavolo sugli stadi che chiede di snellire le procedure burocratiche per avere nuovi impianti. Lo riporta Il Corriere dello Sport.