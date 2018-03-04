Lotti su Astori: "Perdiamo un grande atleta ed un grande uomo."
"La scomparsa improvvisa di Davide Astori, capitano della Fiorentina e difensore della nazionale azzurra, è un grande dolore. Perdiamo un atleta e un uomo straordinario. Un abbraccio alla sua famiglia...
A cura di Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 15:13
"La scomparsa improvvisa di Davide Astori, capitano della Fiorentina e difensore della nazionale azzurra, è un grande dolore. Perdiamo un atleta e un uomo straordinario. Un abbraccio alla sua famiglia e alla Fiorentina". Così, su Twitter, il Ministro per lo Sport Luca Lotti sulla tragedia Astori.
Fonte:Tmw