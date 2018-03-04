Lotti su Astori: "Perdiamo un grande atleta ed un grande uomo."

"La scomparsa improvvisa di Davide Astori, capitano della Fiorentina e difensore della nazionale azzurra, è un grande dolore. Perdiamo un atleta e un uomo straordinario. Un abbraccio alla sua famiglia...

A cura di Redazione Labaroviola 04 marzo 2018 15:13

Condividi