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Lotti su Astori: "Perdiamo un grande atleta ed un grande uomo."

"La scomparsa improvvisa di Davide Astori, capitano della Fiorentina e difensore della nazionale azzurra, è un grande dolore. Perdiamo un atleta e un uomo straordinario. Un abbraccio alla sua famiglia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 15:13
Lotti su Astori: "Perdiamo un grande atleta ed un grande uomo." -
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"La scomparsa improvvisa di Davide Astori, capitano della Fiorentina e difensore della nazionale azzurra, è un grande dolore. Perdiamo un atleta e un uomo straordinario. Un abbraccio alla sua famiglia e alla Fiorentina". Così, su Twitter, il Ministro per lo Sport Luca Lotti sulla tragedia Astori.

Fonte:Tmw

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