Lotti sicuro: ''Leggi come la mia e di Nardella aiuteranno a fare più investimenti come questo''

Luca Lotti ha preso parola a ViolaFun dicendo la sua in merito alla presentazione del progetto di ristrutturazione dello stadio Franchi.

L'ex ministro dello sport Luca Lotti ha parlato attraverso la piattaforma ViolaFun, dicendo la sua sulla presentazione del progetto del nuovo Artemio Franchi. Queste le sue parole:

''Ieri a Firenze è iniziato un percorso che l’amministrazione aveva lanciato già sei mesi fa: finalmente si parte e si vede qualcosa di concreto. Un concetto diverso per fare uno stadio? Sì ma arriva allo stesso obiettivo: negli anni passati ci siamo battuti per avere stadi nuovi o di proprietà per permettere alle società di fare introiti.

La legge mia e di Nardella aiuterà a fare investimenti come questi; qualsiasi delle due strade si scelga, pubblico o privato, aiuterà ad ammodernare gli stadi in Italia. La riqualificazione di Campo di Marte? E’ stata una scelta corretta: finalmente qualcosa si muove dopo anni di parole e discussioni.

Se è il progetto più bello o più facilmente realizzabile? In Italia siamo un Paese di architetti, virologi, ct, non posso rendermi conto da un rendering come sia davvero: credo si sia messo insieme un progetto che non deturpasse lo skyline fiorentino e l’impatto sull’ambiente. La Fiorentina mi piace molto, anche domenica ha fatto una buona partita: Italiano è arrivato quasi da sconosciuto a Firenze ma il suo gioco è stato molto buono subito''.

IL SUO PROGETTO E' STATO ESCLUSO, L'ARCHITETTO NON CI STA: ''FAREMO RICORSO, HA VINTO IL PIU' BRUTTO''

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