Il videoclip della canzone IT IS CHRISTMAS, uscito per la vigilia di Natale, è una delle 16 canzoni che fa parte del progetto discografico di Lorenzo Andreaggi “Italia, America e ritorno”, CD diretto artisticamente dal Maestro Narciso Parigi. Il videoclip, così come l’intero disco, è realizzato con il contributo della Fondazione A.C.F. Fiorentina e girato per le strade addobbate di Firenze. La canzone natalizia IT IS CHRISTMAS venne scritta da Narciso Parigi in America nel 1965 per Dean Martin e ora reincisa per l’occasione dal produttore fiorentino Sergio Salaorni negli studi Larione 10 con la voce di Lorenzo Andreaggi e la partecipazione della cantante Donatella Alamprese. Tra i musicisti importanti: al contrabbasso Marco Bachi della Bandabardò, alla batteria Leo Martera degli Anhima, al pianoforte Fabrizio Mocata e alle chitarre il brasiliano Bruno Scantamburlo.

Nel disco ci sarà anche I MAGNIFICI 11. Canzone che Narciso Parigi scrisse con Mogol negli anni ’60. Era un concorso per la RAI “Miglior inno per una squadra” e I MAGNIFICI 11 vinse il primo premio. Narciso compose la musica e Mogol scrisse le parole. Narciso adorava i film western, in particolar modo “I magnifici sette” e da quel titolo si ispirò per I MAGNIFICI 11. La canzone, mai sentita allo stadio, è stata reincisa nel disco sempre con la voce di Andreaggi e l’arrangiamento musicale di Scantamburlo. Un nuovo inno di gioia, di speranza, una marcia vittoriosa da cantare con i tifosi nell'”ora di sconforto e di vittoria”.

