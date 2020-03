Di questi tempi anche sentire l’inno della propria squadra può scaldare il cuore. Così oggi alle 18 le maggiori istituzioni musicali di Firenze Maggio Musicale Fiorentino, Scuola di Musica di Fiesole, Conservatorio Cherubini e Orchestra da Camera Fiorentina – suoneranno ‘Canzone viola,’ fra le più celebri di Narciso Parigi, diventata dagli anni ‘60 l’inno della Fiorentina. In collaborazione con Comune e Fondazione CR Firenze l’iniziativa ha subito riscosso i complimenti del club di Commisso. “Garrisca al vento il labaro viola…’” echeggia prima di ogni gara al Franchi, altrettanto avverrà oggi, segnale di appartenenza e affetto alla città e omaggio all’artista scomparso a gennaio. «Questo brano più conosciuto come ‘O Fiorentina’ è caro a tutta la città – dicono gli ideatori – Malgrado la lontananza fisica per l’emergenza-coronavirus saprà farci sentire vicini in un ideale abbraccio». Maestri e allievi si esibiranno dalle loro case invitando i cittadini a suonare e cantare con loro. «Bellissimo che l’inno della nostra amata Fiorentina diventi un momento di aggregazione e unione sociale senza ci sia la partita, iniziando da case e balconi e ogni strumento in grado di diffondere musica per tenere alto il morale in un momento così delicato» il commento della società viola. Plaude pure il tifo: «Iniziativa toccante, coinvolgerà di sicuro Firenze in un periodo così duro» afferma Filippo Pucci presidente del Centro coordinamento viola club. E mentre continua la raccolta fondi, Commisso a Cbs Sports Radio avverte: «Senza la mia azienda Mediacom la Fiorentina adesso avrebbe più difficoltà essendosi ridotti i ricavi. E i diritti tv saranno un problema non solo nostro ma di tutto il calcio europeo». Lo riporta Tuttosport.