Narciso Parigi compie 90 anni e Firenze lo omaggia con il Fiorino d'oro

Si terrà domani pomeriggio a partire dalle ore 16:.30, nella Sala della Musica della Fondazione ‘Zeffirelli’ di Piazza San Firenze a Firenze, la cerimonia di consegna del Fiorino d’oro al cantante, Na...

Si terrà domani pomeriggio a partire dalle ore 16:.30, nella Sala della Musica della Fondazione ‘Zeffirelli’ di Piazza San Firenze a Firenze, la cerimonia di consegna del Fiorino d’oro al cantante, Narciso Parigi.

Ad officiare la cerimonia ed a provvedere alla consegna del prestigioso riconoscimento ci sarà il primo cittadino di Firenze, Dario Nardella, che, insieme alla sua giunta, omaggerà lo stesso Parigi nel giorno del suo compleanno. Il cantante, proprio domani, compirà infatti 90 anni, essendo nato a Campi Bisenzio il 29 novembre 1929.

Molto forte il legame che da sempre lega Firenze e Narciso Parigi ma soprattutto quello che c’è fra quest’ultimo e la sua squadra del cuore, la Fiorentina... Per la quale, nel 1965, incise l’edizione definitiva di ‘Canzone viola’, divenuta inno ufficiale del club gigliato e melodia in assoluto più amata dalla tifoseria viola.

Il sindaco Nardella, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter, ha personalmente omaggiato Narciso Parigi, definendolo: "Un grande fiorentino e una delle voci più rappresentative della nostra città" ed assicurando: "Domani vogliamo festeggiare insieme i suoi 90 anni conferendogli il Fiorino d’Oro".