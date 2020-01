Queste le parole rilasciate a Radio Bruno dal sindaco Dario Nardella: “Stamattina Firenze si è svegliata con il cuore carico di dolore, se ne è andato un uomo gentile, alto e possente come la sua voce, Narciso Parigi. Lui ha portato la nostra musica nel mondo, per noi è colui che canta l’inno della Fiorentina ma in realtà è molto molto di più. Amava tanto la sua città ed i fiorentini, tutti lo ricorderemo sempre. Un sentito e forte abbraccio da parte mia e da tutta Firenze va alla sua famiglia”.