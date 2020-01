Queste le parole rilasciate da Giancarlo Antognoni a Radio Bruno: “Abbiamo passato tanti momenti insieme con Narciso. Lui è un pezzo della storia della Fiorentina che se ne va. Ha portato Firenze e la Viola in giro per il mondo, sarà ricordato per sempre dal suo inno. Io e lui eravamo simili, ha combattuto per questa città e per questi colori. È ricordato in tutto il mondo anche se noi lo ricordiamo soprattutto per aver cantato l’inno della Fiorentina. 3-4 mesi fa l’ho visto per l’ultima volta, abbiamo partecipato allo stesso evento. Era un vero combattente, ai fiorentini ha dato molto. Giusto oggi il minuto di silenzio ed il lutto al braccio. Oggi dobbiamo vincere per lui anche se il suo ricordo sarà sempre con noi”.