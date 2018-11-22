Mercoledì 28 Novembre a Palazzo Vecchio, Narciso Parigi presenta “Italia, America e ritorno” le info

mercoledì 28 novembre alle ore 17:00 nella Sala d'Arme a Palazzo Vecchio:Festeggiamenti in Sala d'Arme per l'inizio del progetto discografico "Italia, America e ritorno" con la voce di Lorenzo Andreag...

mercoledì 28 novembre alle ore 17:00 nella Sala d'Arme a Palazzo Vecchio:

Festeggiamenti in Sala d'Arme per l'inizio del progetto discografico "Italia, America e ritorno" con la voce di Lorenzo Andreaggi e la Direzione Artistica di Narciso Parigi. Nel corso della serata saranno presentate ufficialmente le canzoni inedite che saranno nel CD, gli ospiti che parteciperanno artisticamente al disco e gli sponsor.

Saranno presenti alla serata: Narciso Parigi, Lorenzo Andreaggi, Sergio Salaorni, Bruno Scantamburlo, alcuni esponenti dell’ACF Fiorentina, altri grandi ospiti che, in ogni caso, saranno presenti anche nel disco.