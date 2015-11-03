Notizie Passarella Fiorentina

Passarella a Radio Bruno: "Volevo ritirarmi dal calcio alla Fiorentina, poi l'Inter mi ha convinto a continuare"
22 luglio 2024 14:02
Passarella rassicura: "Sto bene, non ho nessuna malattia. Ho avuto un po' di depressione"
29 luglio 2022 12:57
Corriere dello Sport, la famiglia di Passarella smentisce Parkinson e Alzheimer: ha una forte depressione
28 luglio 2022 08:26
Nessuna malattia neurodegerativa per Passarella, i parenti: "Periodo triste con segni di depressione"
27 luglio 2022 22:00
Passarella: "A Pradè consiglio dei giocatori, l'ultimo è stato Martinez Quarta, felice del suo acquisto"
05 febbraio 2021 09:37
Pezzella dirama la sua Top11 dell'Argentina: Batistuta guida l'attacco. Assente Passarella
26 dicembre 2020 11:54
Passarella: "Commisso comprerà calciatori forti. Chiesa? Non so se resterà in viola.."
09 aprile 2020 20:29
Esclusiva Pin: "Mi voleva la Juve, scelsi Firenze. Iachini ha esaudito un suo desiderio.."
30 marzo 2020 13:39
Dall'Argentina: Passarella è nei guai, rischia 6 mesi di carcere per gestione fraudolenta
20 febbraio 2020 20:08
(FOTO)"El Pibe de Viola.." ACF celebra quella volta in cui Maradona vestì la nostra maglia..
17 novembre 2019 13:11
Passarella: "Giusto rilanciare Simeone. Chiesa rimane. A Pradè ho fatto un nome"
10 luglio 2019 09:03
Gazzetta dello Sport, per rappresentare la Fiorentina nel mondo spunta il nome di Passarella
25 giugno 2019 12:19
Mercoledì 28 Novembre a Palazzo Vecchio, Narciso Parigi presenta “Italia, America e ritorno” le info
22 novembre 2018 16:44
(VIDEO): dalla bomba di Passarella al tiki-taka ubriacante: ci si avvicina a Lazio-Fiorentina
05 ottobre 2018 17:14
Pezzella il nuovo capitano viola: quella colonia argentina da Passarella a Batistuta, fino alle meteore...
11 giugno 2018 11:27
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