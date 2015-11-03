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Notizie Passarella Fiorentina

Passarella a Radio Bruno: "Volevo ritirarmi dal calcio alla Fiorentina, poi l'Inter mi ha convinto a continuare"

22 luglio 2024 14:02

Passarella rassicura: "Sto bene, non ho nessuna malattia. Ho avuto un po' di depressione"

29 luglio 2022 12:57

Corriere dello Sport, la famiglia di Passarella smentisce Parkinson e Alzheimer: ha una forte depressione 

28 luglio 2022 08:26

Nessuna malattia neurodegerativa per Passarella, i parenti: "Periodo triste con segni di depressione"

27 luglio 2022 22:00

Passarella: "A Pradè consiglio dei giocatori, l'ultimo è stato Martinez Quarta, felice del suo acquisto"

05 febbraio 2021 09:37

Pezzella dirama la sua Top11 dell'Argentina: Batistuta guida l'attacco. Assente Passarella

26 dicembre 2020 11:54

Passarella: "Commisso comprerà calciatori forti. Chiesa? Non so se resterà in viola.."

09 aprile 2020 20:29

Esclusiva Pin: "Mi voleva la Juve, scelsi Firenze. Iachini ha esaudito un suo desiderio.."

30 marzo 2020 13:39

Dall'Argentina: Passarella è nei guai, rischia 6 mesi di carcere per gestione fraudolenta

20 febbraio 2020 20:08

(FOTO)"El Pibe de Viola.." ACF celebra quella volta in cui Maradona vestì la nostra maglia..

17 novembre 2019 13:11

Passarella: "Giusto rilanciare Simeone. Chiesa rimane. A Pradè ho fatto un nome"

10 luglio 2019 09:03

Gazzetta dello Sport, per rappresentare la Fiorentina nel mondo spunta il nome di Passarella

25 giugno 2019 12:19

Mercoledì 28 Novembre a Palazzo Vecchio, Narciso Parigi presenta “Italia, America e ritorno” le info

22 novembre 2018 16:44

(VIDEO): dalla bomba di Passarella al tiki-taka ubriacante: ci si avvicina a Lazio-Fiorentina

05 ottobre 2018 17:14

Pezzella il nuovo capitano viola: quella colonia argentina da Passarella a Batistuta, fino alle meteore...

11 giugno 2018 11:27

Pezzella: "Sono cresciuto con la Fiorentina dentro. Passarella mi parlava della magia di Firenze, Batistuta a Buenos Aires..."

19 settembre 2017 09:53

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