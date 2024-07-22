Passarella a Radio Bruno: "Volevo ritirarmi dal calcio alla Fiorentina, poi l'Inter mi ha convinto a continuare"

Daniel Passarella, ex difensore della Fiorentina, è stato intervistato da Radio Bruno e ha risposto ad alcune domande sulla Fiorentina

L'ex difensore della Fiorentina Daniel Passarella, uno tra i migliori difensori ad aver vestito la maglia viola, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a Radio Bruno, mandata poi in onda al Pentasport. Queste le sue parole:

"Sono a Firenze per trovare qualche amico. La città rimane sempre nel mio cuore, ho passato momenti bellissimi qui. La Fiorentina dell’83-84 è stata una delle più belle in cui ho giocato. Qui ho lasciato la squadra in Coppa Uefa, stavo per terminare la mia carriera alla Fiorentina, ma l’Inter mi ha chiamato e ha provato a convincermi. Ho visto che avevano tanta voglia di mettermi in squadra, alla fine sono riusciti a convincermi, anche perché io avevo addirittura pensato di smettere di giocare a calcio.

Mi dicono in tanti che Martinez Quarta potrebbe assomigliare a me, ma io non l’ho visto giocare molto, quindi non posso dirlo. Nico è un buon giocatore, ai miei tempi i giocatori buoni la Fiorentina non li vendeva, dovrebbe succedere lo stesso anche adesso. Gli argentini hanno fatto spesso bene alla Fiorentina, forse è per questo che c’è questo grande amore tra i tifosi e i giocatori dell’Albiceleste. Adesso non gioco più a calcio e non batto più le punizioni, ma sto ancora bene. Amo i tifosi viola, mi hanno trattato alla grande e mi hanno fatto sentire a casa. In Argentina non passano le partite della Fiorentina, per questo non le guardo e non so come gioca adesso, ma è molto probabile che tornerò allo stadio a vederla giocare, visto che sono ancora in contatto con Giancarlo (Antognoni, ndr)."

IGOR POTREBBE TORNARE IN SERIE A

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