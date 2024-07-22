Igor torna in Serie A? Tuttosport: "Il Torino studia il colpo, per ora la richiesta è troppo alta"

Secondo Tuttosport, il Torino potrebbe affondare il colpo per l'ex Fiorentina Igor. Per ora, la richiesta del Brighton è troppo alta

Dopo il colpo in attacco, con l'arrivo dello svincolato Che Adams, il Torino continua da una parte la propria preparazione nel ritiro di Pinzolo e dall'altra porta avanti le altre trattative di mercato intavolate dal dt Davide Vagnati.

Fra queste c'è quella riguardante il difensore centrale, col nome di Albian Hajdari del Lugano che resta il primissimo della lista: i 4 milioni più bonus ancora non sono bastati a convincere il club svizzero a cedere visto che, forte di un interessamento dell'Augsburg, la richiesta continua ad essere di 6 non trattabili. Una delle alternative, secondo Tuttosport, potrebbe essere legata all'ex Fiorentina Igor.

Il brasiliano era stato una precisa richiesta di De Zerbi al Brighton, con la prima stagione inglese che è comunque andata bene a livello di presenze. Lo stesso Vagnati conosce bene il giocatore avendolo portato in Italia ai tempi della SPAL e potrebbe provare il colpo: ad oggi la richiesta dei Seagulls è fuori mercato, visto che si parte da una base di 20 milioni di euro (ovvero quanto speso più o meno per prelevarlo dalla Fiorentina). Ma più avanti, dovesse aprirsi uno spiraglio per un prestito con diritto di riscatto, ecco che il Torino potrebbe provare l'affondo per lui. Lo riporta TMW.

IL PALERMO CI PROVA PER BREKALO

https://www.labaroviola.com/cm-it-il-palermo-ha-fatto-un-sondaggio-per-brekalo-tante-richieste-per-lesterno-della-fiorentina/261522/