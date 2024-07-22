Cm.it: "Il Palermo ha fatto un sondaggio per Brekalo. Tante richieste per l'esterno della Fiorentina"

Secondo Calciomercato.it, Brekalo potrebbe nuovamente lasciare la Fiorentina. Tra le varie richieste, è arrivato un sondaggio del Palermo

È appena tornato alla Fiorentina dopo il prestito all’Hajduk Spalato, ma la valigia di Josip Brekalo resta aperta perché molto probabilmente andrà via di nuovo. Stavolta, magari, a titolo definitivo. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, sono già tante le richieste arrivate per il cartellino dell’esterno croato. Tra queste c’è anche quella del Palermo. A scriverlo è proprio Calciomercato.it.

PIEROZZI AL PALERMO

https://www.labaroviola.com/pedulla-annuncia-accordo-totale-tra-fiorentina-e-palermo-per-il-trasferimento-di-niccolo-pierozzi/261519/