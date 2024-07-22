Pedullà annuncia: "Accordo totale tra Fiorentina e Palermo per il trasferimento di Niccolò Pierozzi"

Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà la Fiorentina e il Palermo hanno trovato un accordo per il trasferimento di Niccolò Pierozzi

Dopo le insistenti voci delle ultime settimane, secondo Alfredo Pedullà la Fiorentina e il Palermo hanno trovato l'accordo totale per portare il terzino destro Niccolò Pierozzi in Serie B. Il classe 2001 non ha mai trovato spazio nella prima squadra della Fiorentina, complice anche l'ottimo rendimento di Dodo prima e di Kayode poi. La scorsa stagione ha fatto il proprio debutto sia in Serie A che in Conference League, prima di trasferirsi in prestito alla Salernitana a gennaio, squadra con cui ha anche realizzato il suo primo gol nel massimo campionato italiano. Questo il post di Pedullà su X:

BARAK VERSO UN NUOVO RUOLO?

https://www.labaroviola.com/palladino-vuole-far-giocare-barak-nei-due-di-centrocampo-lo-vede-come-centrale-e-non-come-trequartista/261514/