Palladino vuole far giocare Barak nei due di centrocampo, lo vede come centrale e non come trequartista

Antonin Barak è tornato a disposizione della Fiorentina dopo essersi riposato al termine di un Europeo non proprio esaltante per lui e per la sua Repubblica Ceca. In questi giorni il trequartista viol...

Antonin Barak è tornato a disposizione della Fiorentina dopo essersi riposato al termine di un Europeo non proprio esaltante per lui e per la sua Repubblica Ceca. In questi giorni il trequartista viola è volato con la Fiorentina in Inghilterra ed avrà modo non solo di riprendere ad allenarsi ma anche di conoscere meglio il nuovo allenatore Raffele Palladino, che ha in mente una novità per Barak. Palladino infatti vorrebbe provare Barak nei due di centrocampo e non nei due dietro la punta. Il nuovo allenatore della Fiorentina infatti vede più Barak come un centrocampista centrale che come un trequarti, e chissà che questa tournée in Inghilterra non possa essere il primo banco di prova in questa nuova veste tattica per Barak

PEDULLA' SU PONGRACIC

https://www.labaroviola.com/pedulla-rivela-pongracic-piaceva-anche-a-inzaghi-ma-la-fiorentina-e-stata-brava-a-chiudere-in-tempi-brevi/261492/