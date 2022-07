Passarella rassicura: “Sto bene, non ho nessuna malattia. Ho avuto un po’ di depressione”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex difensore della Fiorentina, Daniel Passarella, ha voluto tranquillizzare tutti in merito alle sue condizioni di salute: “Io posso assicurare tutti, anche i tanti amici italiani che sto bene e per fortuna non ho nessuna di quelle malattie di cui non conosco nemmeno il nome. Ho soltanto avuto un po’ di depressione, questo sì, perché abbiamo attraversato tutti un brutto periodo, ma niente di più. Può succedere a tutti di essere tristi e chissà quante milioni di persone nel mondo si sono sentite depresse come me, ma da qui ad andare oltre ce ne vuole”.