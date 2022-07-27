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Nessuna malattia neurodegerativa per Passarella, i parenti: "Periodo triste con segni di depressione"

Nessuna malattia per Daniel Passarella. I parenti hanno smentito e chiarito la situazione salutare della bandiera viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 luglio 2022 22:00
Nessuna malattia neurodegerativa per Passarella, i parenti: "Periodo triste con segni di depressione" - zzzznacd2 NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES NOVIEMBRE 30:El presidente de River Plate, Daniel Passarella, habla durante la presentacion de Ramon Diaz al como nuevo director tecnico del club. Foto NA: Hugo Villalobos zzzz
zzzznacd2 NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES NOVIEMBRE 30:El presidente de River Plate, Daniel Passarella, habla durante la presentacion de Ramon Diaz al como nuevo director tecnico del club. Foto NA: Hugo Villalobos zzzz
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Quest'oggi la triste notizia dall'Argentina di una possibile malattia degenerativa per Daniel Passarella, storica bandiera della Fiorentina. La famiglia dell'ex difensore viola ha voluto, però, fare chiarezza con un comunicato: "La moglie e il figlio di Passarella fa sapere che nelle ultime ore sono state citate diverse malattie di Daniel come il parkinson, la SLA o l'alzheimer, ma noi neghiamo tutto questo. Passarella sta solo attraversando un periodo di tristezza con segni di depressione dovuti alla situazione pandemica che sta vivendo il nostro pianeta".

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