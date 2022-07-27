Nessuna malattia neurodegerativa per Passarella, i parenti: "Periodo triste con segni di depressione"

Nessuna malattia per Daniel Passarella. I parenti hanno smentito e chiarito la situazione salutare della bandiera viola

Quest'oggi la triste notizia dall'Argentina di una possibile malattia degenerativa per Daniel Passarella, storica bandiera della Fiorentina. La famiglia dell'ex difensore viola ha voluto, però, fare chiarezza con un comunicato: "La moglie e il figlio di Passarella fa sapere che nelle ultime ore sono state citate diverse malattie di Daniel come il parkinson, la SLA o l'alzheimer, ma noi neghiamo tutto questo. Passarella sta solo attraversando un periodo di tristezza con segni di depressione dovuti alla situazione pandemica che sta vivendo il nostro pianeta".

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