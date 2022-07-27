Dal Brasile: ai dettagli il passaggio di Pulgar al Flamengo. La Fiorentina incasserà 2,5 milioni di euro

Pulgar ad un passo dal Flamengo. La sua partenza libererebbe lo slot per tesserare Dodò

Erick Pulgar è a un passo dal Flamengo. Non è una novità che il giocatore sia fuori dai piani della Fiorentina, mister Vincenzo Italiano non lo ha nemmeno convocato per il ritiro pre-campionato dei viola a Moena. E ora il centrocampista cileno è prossimo ai saluti. Stando a quanto riportato dal giornalista brasiliano, Mauro Cezar, il Flamengo sarebbe ai dettagli per portare in Brasile il centrocampista classe '94. Alla Fiorentina andrebbero 2,5 milioni di euro. Ricordiamo, che l'eventuale partenza di Pulgar libererebbe lo slot extra-UE necessario per il tesseramento di Dodò.