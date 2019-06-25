Gazzetta dello Sport, per rappresentare la Fiorentina nel mondo spunta il nome di Passarella
All'interno della nuova Fiorentina manca ancora colui che rappresenterà la squadra nel mondo. Secondo La Gazzetta dello Sport, in attesa della risposta di Batigol che al momento sembra lontana ieri il...
A cura di Redazione Labaroviola
25 giugno 2019 12:19
All'interno della nuova Fiorentina manca ancora colui che rappresenterà la squadra nel mondo. Secondo La Gazzetta dello Sport, in attesa della risposta di Batigol che al momento sembra lontana ieri il nuovo proprietario della viola ha casualmente incontrato in occasione della sua partecipazione al Calcio Storico fiorentino l'ex viola Daniel Passarella, è spuntato quindi lui come nuovo candidato per un ruolo in società.